Kuschel Party Workshop - Nonverbale Kommunikation zur Sensibilisierung der Sinne

Kuschel in einem geschützten Raum und erlebe sinnliche und achtsame Berührungen. Es besteht die Möglichkeit unser Grundbedürfnis nach Geborgenheit und nicht sexualisierter Nähe zu sättigen und gleichzeitig neue Lebensenergie zu Tanken. Warum ist Körperkontakt überlebenswichtig?

Eine Umarmung (ab 20 Sek.) schüttet in unser Gehirn die Hormone Oxytocin und Serotonin aus:

1. Das Stresshormone Cortisol wird abgebaut.

2. Unser Immunsystem wird gestärkt.

3. Es macht glücklich.

Kuschel-Workshop zum Wohlfühlen mit nachhaltiger Wirkung.

Die berühmte Therapeutin Virginia Satir hat schon 1960 empfohlen:

4 Umarmungen pro Tag zum Überleben

8 Umarmungen pro Tag, um Stabil zu bleiben.

12 Umarmungen pro Tag zum innerlichen Wachsen