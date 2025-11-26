Der Kuscheltherapeut Horst Emrich entwickelt seit 2003 seine „Kuschel Workshops - zur Sensibilisierung der Sinne“ aus seinen 35 jährigen Erfahrungen als Schauspieler und Theaterpädagoge.

Er hat gelernt, dass das Vertrauen, der achtsame Körperkontakt, sowie die Eigen- und Fremdwahrnehmung und das Gruppengefühl, sowohl auf der Bühne, als auch im richtigem Leben wichtig ist. Seine Kurs und Workshop sind dementsprechend fließend aufgebaut.

Alles ist spielerisch und freiwillig ist. So entsteht fast nebenbei immer mehr Nähe. Wir werden zu wieder Kinder, welche sich unbefangen berühren, wenn sie neugierig, organisch, achtsam, und respektvoll ihre Umwelt entdecken.

Warum ist Körperkontakt überlebenswichtig?

Eine Umarmung (ab 20 Sek.) schüttet in unser Gehirn die Hormone Oxytocin und Serotonin aus:

1. Das Stresshormone Cortisol wird abgebaut.

2. Unser Immunsystem wird gestärkt.

3. Es macht glücklich.

Die berühmte Therapeutin Virginia Satir hat schon 1960 empfohlen:

4 Umarmungen pro Tag zum Überleben

8 Umarmungen pro Tag, um Stabil zu bleiben.

12 Umarmungen pro Tag zum innerlichen Wachsen.

Ein Tag zum Wohlfühlen mit nachhaltiger Wirkung.