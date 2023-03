Kuschelflosse - Das blubberbunte Lesevergnügen

Wenn die kleinen und großen Zuhörer gemeinsam mit Nina Müller und Kuschelflosse in eine einzigartig fantasievolle Unterwasserwelt eintau­chen, funkeln die Augen und alle Ohren sind fröhlich gespannt.

Nina Müller liest und bebildert auf einer Projektion die Geschichte. Sie zeichnet die Protagonisten live und bezieht so die Kinder in die Geschichten mit ein: Der fluffige Fellfisch Kuschelflosse, die Schwimmerdbeere Emmi, das schlaue Seebrillchen Sebi und der krimskramsverliebte Herr Koffer­fisch fliegen mit der Überwasser-Rakete Aquollo 14 in das unheimlich geheime Zauber-Riff…

Anmeldung ab sofort möglich unter: reservierung@kulturhaus-wuerth.de