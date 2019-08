"Wenn KUU! die Bühne betreten, brennt die Luft", schrieb die taz im Herbst des letzten Jahres nach einem Auftritt ganz euphorisch. Und in der Tat kann man die Gruppe ohne Übertreibung als eine Band der Superlative bezeichnen , als exponierte Vertreterin eines neuen europäischen Jazz mit großem Innovationsgeist. Die Kraft ihrer Musik, die gleichermaßen Beine, Kopf und Seele erreicht, riss die Bastionsbesucher auch schon bei ihrem ersten Auftritt vor wenigen Jahren zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Den internationalen Durchbruch schaffte das Quartett vor Jahresfrist mit der Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten Albums "Lampedusa Lullaby". Thematisch weit gefächerte Texte basieren auf Beobachtungen unserer Gegenwart. Von endlosen nächtlichen Reisen über die schwarzäugige See handeln die Songs, von menschlicher Fracht auf einem 'Ocean Queen' genannten Schiff, von der Aschewolke über Island, von Verlorenheit und ungewissen Tagesanbrüchen, von der Fremde und von Vergangenheiten, die wie Dia-Shows aus anderen Leben anmuten.

Auf die Bühne bringt das alles eine um kreative Ideen nie verlegene Männerbande mit den beiden grandiosen Gitarristen Kalle Kalima und Frank Möbus sowie dem Schlagzeuggenie Christian Lillinger. Die drei verschworenen Individualisten bilden das gestalterische, energetische Rückgrat für die ausdrucksstarke Sängerin Jelena Kuljić. Mal legen sie ihr Kuschelflächen, dann wieder Nagelbretter. Mit unglaublicher Wachheit performt diese, was nach Ausdruck drängt. Mal tut sie das mit Punk-Attitüde, mal in psychedelischem Schwelgen, mal pseudonaiv, dann wieder enorm druckvoll und stets mit geballter Präsenz. Wer die 1976 geborene Serbin, die nach dem Bürgerkrieg in den neunziger Jahren ihre Heimat verließ, auf der Bühne erlebt, wundert sich nicht, dass sie neben ihrer Karriere als Sängerin auch festes Mitglied des Schauspielensembles der Münchner Kammerspiele ist.

KUU! ist ein Ereignis, spielt einfach gute Musik jenseits aller Schubladen. Ihr Konzert wird mit Sicherheit ein aufregender Auftakt zum Veranstaltungsjahr 2019/20!

Besetzung:

Jelena Kuljić - Gesang

Kalle Kalima - Gitarre

Frank Möbus - Gitarre

Christian Lillinger - Schlagzeug