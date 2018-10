Unter dem Motto „mehr als zuvor“ stellte das Essener Pop-Trio KUULT seinen zweiten Longplayer am 22. September 2017 auf die Ladentheken. Bereits mit ihrem Debütalbum konnte KUULT Millionen von Streams und Klicks bei Spotify und Youtube generieren und sich so in der jungen deutschen Musiklandschaft etablieren.

„Leise Töne treffen bei uns auf laute. Dass wir keine Angst vor Balladen haben, wissen schon ein paar Leute. Wir sind nicht die Band, die unbedingt in Coolness ertrinken will. Wir erzählen von uns! Nichts Aufgesetztes oder Konstruiertes, da bleiben wir ganz bei uns! Textlich und musikalisch gehen wir mit den 14 Songs das ganze Leben an: Verlust, Trauer, Ängste, Sorgen aber auch Freude, Lebenslust und Optimismus. Das Eine schließt ja das Andere nicht aus“, meint Chris Werner, Frontmann der Band. „Alles geht im stetigen Wechsel ineinander über weil nichts so bleibt wie es ist. Und das ist auch gut so.