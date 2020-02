Das deutsche Pop Trio mit ihrem dritten Album auf Tour.

Möchte man KUULT verstehen, muss man eine ganze Region verstehen! KUULT, das ist das deutsche Pop-Trio aus Essen. Aus dem Ruhrgebiet, aus NRW. Kulturell vielfältig, Schmelztiegel für viele Nationen, immer offen und ehrlich. Und genau so ist auch die Musik der smarten Jungs. Mal laut und mal leise. Etwas Pop und etwas Rock. Da kann die Ballade auch auf Party treffen. Die Livekonzerte der Band stehen für einen vielfältigen popmusikalischen Spannungsbogen. Mit neuem Album im Gepäck, wird KUULT am 04. April 2020 im Capitol Mannheim live auf die Bühne gehen.

Anfang Oktober geht das dritte Album FLUGMODUS in die Veröffentlichung. Das letzte Album erreichte schon Platz 19 (digital) und Platz 46 (CD) der offiziellen deutschen Album-Charts und Platz 4 der Spotify-Viral Charts. Millionenfache Streams bei Spotify und Youtube bescherten KUULT eine große Fanbase. Auch als Toursupporter etablierter deutscher Pop-Acts machte sich das Trio einen Namen. Das erkannten auch die Macher von Bochum-Total (eines der größten Stadtfestivals Europas) und buchten KUULT in diesem Jahr als Headliner für die dortige Ringbühne.

KUULT begreift sich in erster Linie als stark tourender Liveact. Das war schon im Gründungsjahr erkennbar, als die deutsche Pop-Stiftung KUULT in allen drei Hauptkategorien für den „Deutschen Rock & Pop Preis 2014” nominierten, und mit dem sie dann insgesamt 7-fach ausgezeichnet wurden. Darunter der 1. Platz für die Beste Liveband des Abends. Im August erreichte die Nominierung zum „BURDA NEW FACE AWARD MUSIC“ die Band. Somit war KUULT die einzige Band aus NRW, der die BURDA Mediengruppe den Sprung ganz nach vorne zutraute.