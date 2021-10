Kuzu- Dave Rempis/ Tashi Dorji/ Tyler Damon

Dave Rempis – Saxophone

Tashi Dorji – Gitarre

Tyler Damon – Schlagzeug

Als The Thing im letzten Jahr ihr Aus bekanntgaben, war das für Fans energiegeladener Improvisationsmusik eine schlechte Nachricht. Aber es gibt ja noch den Saxophonisten Dave Rempis, nicht umsonst ein gern gesehener Gast in der Manufaktur. Seine beiden Trios Ballister und Kuzu füllen genau die Lücke, die The Thing hinterlassen haben. Nun bringt Rempis Kuzu, sein Projekt mit dem Gitarristen Tashi Dorji und Drummer Tyler Damon, erstmals nach Europa. Kuzus Musik ist intensiv bis zur Schmerzgrenze, musikalische Emotionen gehen auf Achterbahnfahrt, Strukturen werden durch den Schredder gejagt und wieder zusammengesetzt. Kuzu sind ein chamäleonhaftes Wesen: laut und unordentlich, flink und dornig, melancholisch oder ekstatisch. Nichts für schwache Gemüter. Dafür könnte es eines der Konzerthighlights des Jahres werden!

Nachholtermin vom 30. Oktober 2020. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit!