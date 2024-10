Die Reihe KV KUNST/KIDS richtet sich an kunstinteressierte Menschen im Alter von 6 – 12 Jahren.

Mit der Reutlinger Künstlerin Jenny Winter-Stojanovic haben Kinder im Kunstverein Reutlingen die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung in den Räumen zu begehen und zu erfahren. In einer Führung erarbeiten die Teilnehmer dann das Thema der Ausstellung.

Im Anschluss dürfen die Teilnehmer selbst künstlerisch tätig werden und mit Jenny das Thema auf ihre Art und Weise umsetzen.

Gearbeitet wird in den Räumen des Kunstvereins, wo in der Bibliothek auch ein Pop-Up Atelier eingerichtet ist. Die Teilnehmer erwartet eine Vielzahl an Materialien, von denen sie sich inspirieren lassen können.