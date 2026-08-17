In einer zunehmend digitalen Welt gewinnt die persönliche Begegnung an besonderer Bedeutung.

Living Library - Demokratie braucht Vielfalt

In einer zunehmend digitalen Welt gewinnt die persönliche Begegnung an besonderer Bedeutung. Bei der "Living Library" steht der Mensch mit seiner ganz eigenen Geschichte im Mittelpunkt.

Begegne neuen Perspektiven, entdecke vielfältige Lebenswege, Kulturen und Glaubensrichtungen – und komm ins Gespräch. Lerne inspirierende Projekte, spannende Berufe und engagierte Initiativen kennen, die es verdienen, gehört und gesehen zu werden.

Unsere "lebendigen Bücher" teilen ihre Geschichten - offen, persönlich und auf Deutsch oder in weiteren Sprachen.