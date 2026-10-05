Kwam.E meldet sich zurück! Ende des Jahres geht es endlich wieder auf Tour!

Spätestens seit „Hallow Kitty“ ist klar, dass Kwam.E zu den spannendsten Stimmen im deutschsprachigen Rap gehört. Der Hamburger bringt einen eigenen, funkig‐angehauchten Oldschool Sound, der Boom Bap, New Wave und Phonk lässig verbindet und sofort hängen bleibt. Dazu kommt sein enger Kreis an Wegbegleitern wie Tom Hengst, OG Keemo oder Trettmann und Makko, mit denen er regelmäßig neue Impulse setzt.

Live ist Kwam.E ein Selbstläufer: volle Energie, volle Venues, volle Eskalation. Genau diese Präsenz hat ihn in den letzten Jahren auf große deutsche und europäische Festivalbühnen gebracht.

Jetzt kündigt er seine neue Tour für November 2026 an – und damit das nächste Kapitel seiner Karriere. Insgesamt 14 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen auf dem Plan. Fans können sich auf eine Show freuen, die noch intensiver und mitreißender wird als alles, was man bisher von ihm erlebt hat.