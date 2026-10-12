Das Kyiv Symphony Orchestra ist bekannt für sein Engagement für das musikalische Erbe der Ukraine und spielt eine wichtige Rolle bei der Repräsentation der ukrainischen Kultur auf der internationalen Bühne.

Der in Wien lebende ukrainische Pianist Dmytro Choni genießt internationale Anerkennung für sein technisch einwandfreies Klavierspiel, seine frappierende Virtuosität, seine klare Artikula tion und sein feines Einfühlungsvermögen.

Jascha von der Goltz etabliert sich als einer der vielversprechendsten Dirigenten seiner Generation. Er ist bekannt für seine mitreißende Bühnenpräsenz und sein angeborenes Talent, Musik mit Energie und Präzision zum Leben zu erwecken. Internationale Anerkennung erlangte er erstmals als Gewinner des ersten Preises beim 8. Internationalen Panula-Dirigentenwettbewerb in Vaasa 2021, Finnland, und als Zweitplatzierter beim Internationalen Dirigentenwettbewerb „Jeunesse Musicale“ in Bukarest.

KYIV (Kiew) SYMPHONY ORCHESTRA

Leitung: Jascha von der Goltz

Solist: Dmytro Choni, Klavier

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 1809 - 1847

- Konzertouvertüre „Die Hebriden“ op.26

DMYTRO PASHYNSKY

- Sternennacht“ (Uraufführung)

GEORGE GERSHWIN 1898 – 1937

-Rhapsodie in Blue

JOHANNES BRAHMS 1833 – 1897

-Sinfonie Nr. 2 D-Dur op.73