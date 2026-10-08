KYTES sind zurück auf den Bühnen Europas. Das Trio aus München, bestehend aus den langjährigen Freunden Michael Spieler, Timothy Lush und Kerim Öke, hat sich über die Jahre zu einer festen Größe in der europäischen Indie-Szene entwickelt. Ihr Sound verbindet Leichtigkeit und Nähe mit treibender Energie. Mit der „Indie Rave Tour“ touren sie nun durch 35 europäische Städte.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben KYTES eine stetig wachsende Fanbase aufgebaut. Der Mix aus Indie und elektronischen Beats entfaltet auf der Bühne seine volle Wirkung. Ausverkaufte Venues, über 100 Millionen Streams und internationale Auszeichnungen sind der Beweis für das unbestreitbare Talent von KYTES. Mit der neuen Single „Cope“ greifen KYTES das Gefühl unserer Zeit auf: der tägliche Strudel aus schlechten Nachrichten, Endlosschleifen und Doomscrolling. Das kommende Album „Indie Rave“ knüpft daran an und richtet den Blick dennoch nach vorn.

Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus eingängigen Hooks, treibenden Beats und euphorischer Live-Energie starten KYTES mit der „Indie Rave Tour 2026 & 2027“ nun also in das nächste Kapitel. Alte und neue Freunde sind eingeladen, um den Puls von Indie und Electro live und hautnah zu erleben.