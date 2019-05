KZ & Comics

Vortrag von Markus Streb, Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Darstellung nationalsozialistischer Verbrechen in Comics hat spätestens seit der Veröffentlichung von Art Spiegelmans bahnbrechendem Werk Maus (1986) viel Beachtung gefunden. Im so genannten „Golden Age“ der amerikanischen Comics, das von 1938 bis 1955 reichte, fanden sich Darstellungen von NS- Konzentrationslagern besonders in Superhelden-, Kriegs-, Abenteuer-, und Horrorcomics wieder. In seinem Vortrag zeigt Markus Streb, auf welche Weise Konzentrationslager in US-Comics dargestellt wurden und setzt diese Darstellungen in Bezug zu dem, was die amerikanische Gesellschaft über NS-Verbrechen wissen konnte oder wollte.

Der Historiker Markus Streb promoviert zu Genderkonstruktionen in Comics über die Shoah, forscht zu jüdischem Leben in Hessen vor und während des Nationalsozialismus und beschäftigt sich mit Repräsentationen und Reflexionen von Antisemitismus.