Länderspiel Deutschland VS. Montenegro

„Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel nach der WM und wollen die Stimmung und die Atmosphäre aus den letzten Wochen und Monaten mit nach Ludwigsburg nehmen. Ich glaube für die Fans und auch für uns wird das eine tolle Möglichkeit sein, euphorisch in das nächste Kapitel zu starten und dieses Team auf seinem weiteren Weg zu unterstützen“, so Bundestrainer Gordon Herbert.

Nach dem WM-Triumph in Manila heißt es für Weltmeister Deutschland im Rahmen des ersten Qualifikationsfenster für die EuroBasket 2025 wieder „back to usual“. Den Auftakt in die EM-Quali macht die Begegnung gegen Montenegro am Donnerstag, 22. Februar 2024, 19.30 Uhr. Spielstätte ist die MHP Arena in Ludwigsburg, in der die deutsche Nationalmannschaft zuletzt 2018 während der WM-Quali gegen Estland spielte. Ab sofort gibt es Tickets, hört sich sehr nach Weihnachtsgeschenk an!!!

Im Laufe der Qualifikation für die EuroBasket wird Deutschland außerdem auf Bulgarien und Schweden treffen. Nach der Auftaktbegegnung gegen Montenegro, die das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zuletzt im Achtelfinale der Heim-EM 2022 besiegen konnte, geht es für unsere Weltmeister drei Tage später, am Sonntag, 25. Februar 2024, in Bulgarien in das zweite Spiel des Qualifensters. Das nächste Heimspiel in der EM-Quali wartet dann im November 2024 gegen Schweden. Zuvor folgt der mit Spannung erwartete Olympiasommer.