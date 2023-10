"Länger Zuhause wohnen bleiben" Referent Herbert Kurz

Gedankenaustausch - was uns bewegt in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbus.

Heute ausnahmsweise am 2. Mittwoch im Monat

Mit Vortrag: Länger Zuhause wohnen bleiben - die VdK Wohnberatung kann helfen

Referent: Herbert Kurz, Jagsthausen, ehrenamtlicher Wohnberater Sozialverband VdK

Eine fortschreitende Erkrankung, eine Behinderung, die Folgen eines Schlaganfalls oder eines Unfalls können Ihre Mobilität beeinträchtigen. Viele Menschen haben den Wunsch, trotzdem so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu wohnen. Die Wohnberatungsstelle informiert Sie über die Möglichkeit, Ihre Wohnung an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen, die Möglichkeiten für Technikunterstütztes Wohnen, Kostenträger und weiterführende Hilfen.

Außerdem gemütliches Beisammensein und gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen

Dazu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich eingeladen.

Anmeldung bis 04.11.23 bei S. Feth, Tel. 07903/4200017 oder landfrauen-mainhardt@gmx.de