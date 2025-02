Lärmfeuer Lindenfels

Auch in diesem Jahr wird man die Odenwald-weiten Lärmfeuer in Lindenfels und Umgebung sehen. Der Förderverein Burg Lindenfels entzünden am 29. März 2025 gut sichtbar auf der Burg das hiesige Feuer.

Treffpunkt ist um 19:15 Uhr am Lindenbrunnen (Dalles) in der Stadtmitte. Von dort aus zieht der Fackelzug zur Burg und entzündet die Feuer. Es werden warme Speisen von dem Lindenfelser Eventcatering Team „DutschBros 398“ sowie Getränke und Glühwein vom Förderverein Burg Lindenfels angeboten. Musikalisch wird der Abend abgerundet mit Odenwälder Musik.

Der Eintritt ist frei, Spenden sich willkommen, Fackeln sind am Treffpunkt für 2,00€ erhältlich, nur solange der Vorrat reicht.

Die Lärmfeuer sind eine Signalmethode, die bis ins römische Reich zurückgeht. Über Berge, Hügel und Täler hinweg wurde mithilfe der Lichtsignale zum Beispiel vor herannahmenden Feinden gewarnt. Ob die Methode auch im Odenwald zum Einsatz kam, ist nicht eindeutig belegt. Aber seit 2004 lodern die Lärmfeuer an vielen Stellen im Odenwald wieder regelmäßig am jeweils letzten Samstag der Winterzeit.

Bitte nutzen Sie die ausgewiesenen Parkplätze im Stadtgebiet von Lindenfels. Die Zufahrt auf die Burg ist nicht möglich.