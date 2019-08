David Hain und Robin Blase, auf YouTube bekannt als Behaind und RobBubble, lästern seit nunmehr 16 Monaten regelmäßig in ihrem Podcast LÄSTERSCHWESTERN über die YouTube-Szene,

aktuellen Themen aus dem Internet und alles was sie sonst gerade so aufregt.

Doch das reicht ihnen nicht! Nach der ersten erfolgreichen Live-Show in Berlin im vergangenen Jahr, ist es nun an der Zeit auch in anderen Städten gemeinsam mit euch den aktuellsten Klatsch & Tratsch zu diskutieren und zusammen so richtig abzulästern. Und zwar im Rahmen einer ganz besonderen Tour, die den Podcast Live auf die Bühne bringt – und noch viel mehr! Lasst euch überraschen!