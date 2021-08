Léa Ducos - „Éclipse“

Léa Ducos präsentiert ihren Ausstellungskatalog mit Werken, die im Rahmen ihres Aufenthalts in der Kunststiftung Baden-Württemberg entstanden sind.

Im vergangenen Sommer war die französische Künstlerin Léa Ducos in der Lagune mit ihrer Skulpturund Collagenausstellung „Toï Toï Toï“ zu Gast mit Arbeiten, die während ihres Aufenthalts in der Kunststiftung Baden-Württemberg entstanden sind. Die ganze Reihe sowie Ausstellungsansichten aus der Lagune und im Kunstraum 34 („Martyrs And Bananas“ gemeinsam mit Lisa Mühleisen) sind in Léa Ducos’ neuem Katalog „Éclipse“ zu sehen – sowie auch einige Skizzen. Nun wird sie den Ausstellungskatalog in feierlichem Rahmen vorstellen.

Katalog mit Texten von Judith Engel und Fotos von Bernhard Kahrmann sowie Sven Weber.

Gestaltung: Clara Neumann

Publikation im Rahmen des Austauschprogramms für bildende Künstler zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Region Auvergne-Rhône-Alpes, organisiert vom Institut français Stuttgart in Zusammenarbeit mit art3, Valence. Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, des Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, der Stadt Valence und des Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.