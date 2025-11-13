Das Kulturhaus Schwanen präsentiert am Donnerstag, 13. November 2025 um 20 Uhr die isländische Band LÓN im Rahmen ihrer Europa Tournee.

LÓN, das neueste Projekt von Valdimar Guðmundsson, dem Frontmann der bekannten isländischen Rockband Valdimar, verbindet Folk-Wurzeln mit gefühlvollem Americana-Stil.

Zusammen mit den Musikern Ásgeir Aðalsteinsson und Ómar Guðjónsson entstand LÓN während des Lockdowns im Jahr 2020. In einer Hütte am größten See Islands, Þingvallavatn, fand das Trio Trost in der gemeinsamen Musik und nahm dort ihr Debütalbum „Thankfully Distracted“ auf. Die Songs reflektieren Themen wie Altern, Elternschaft und die Vergänglichkeit der Zeit.

LÓN erschafft mit einer Mischung aus Jazz-Riffs, Folk-Charme und Valdimars ergreifendem Gesang eine stimmungsvolle Klanglandschaft. Die introspektiven Texte erzählen vom bittersüßen Prozess des Älterwerdens, vom Begrüßen neuer Lebensabschnitte und dem gleichzeitigen Verlust der Jugend.