Scharfsinnig und mit hoher Emotionalität erzählt "Löwenherzen" von Kindern, die allen Widrigkeiten zum Trotz Mut beweisen und für sich und andere einstehen.

Vom achtjährigen Anand in einer Fabrik genäht, hat der Löwe mit dem schiefen Auge einen wichtigen Auftrag: Er soll Gott einen Brief überbringen. Für den Löwen beginnt eine Reise voller schicksalhafter Begegnungen. Es verschlägt ihn zu jungen Menschen in den verschiedensten geografischen und sozialen Lebensumständen: Auf einer Kirmes von Emma gewonnen, durchlebt er einen folgenreichen Umzug. Als eine Spende an Zula wird er Zeuge neuer Freundschaften. In den Händen von Visionär Kiano wird er zu einer Ware der Hoffnung. An der Seite von Amari dient er als Schutzschild. Gefunden von Louise wird er zum Glücksbringer und gelangt zu Alex, dessen verloren geglaubter Traum in Erfüllung zu gehen scheint.