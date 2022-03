Impulse für Eltern, wie sie das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken können - Sie sind die Experten für Ihre Kinder!

Eltern wünschen sich, dass ihr Kind mutig und selbstbewusst durchs Leben geht, dass es mit schwierigen Situationen gut zurechtkommt, seine Grenzen wahrnimmt, seine Bedürfnisse erkennt und seine Meinung vertreten kann. Eltern wünschen sich glückliche Kinder und eine entspannte Familie.

In einem informativen und unterhaltsamen Eltern-Vortrag schauen wir uns gemeinsam an, was den "Löwenmut" im Kind (und bei den Eltern) "groß" macht. Sie erfahren Hintergründe zum Thema Selbstbewusstsein und welche Rolle eigene Prägungen und Erfahrungen der Eltern dabei spielen. Das ein oder andere können Sie selbst ausprobieren, direkt spüren und erhalten konkrete Tipps, die Sie direkt mit ihrem Kind im Alltag umsetzen können.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.

Zu dem Vortrag gibt es einen korrespondierenden Workshop für Kinder unter der Kursnummer: 105005.00 und 105005.01

Ort: Altkerstube (1. OG)