Resilienz-Training für Kinder von 6 bis 10 Jahren

„Ich bin gut so wie ich bin.“

Dieser Satz begleitet die Kinder von Anfang an durch das interaktive Training – und wird zu einem inneren Anker, der sie stärkt und ermutigt.

Im Training lernen die Kinder, selbstsicher mit Beleidigungen, Provokationen und herausfordernden Situationen umzugehen.

Mit viel Spaß erfahren sie, wie sie sich Streitereien nicht so zu Herzen nehmen, auf ihre Gefühle hören und sich selbst vertrauen können.

Ein weiterer Teil des Trainings ist das Üben der Kommunikation: Wie kommuniziere ich richtig und wie setze ich Grenzen?

All dies führt zu mehr innerer Ruhe, mehr Harmonie im Miteinander – und weniger Stress im Alltag. Die Kinder lernen, an sich zu glauben, ihre Stärken zu erkennen und mutig sie selbst zu sein.

Löwenstark durchs Leben gehen – das ist das Ziel.