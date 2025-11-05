Löwenstarke Kinder brauchen starke Eltern

Villa Butz Göppingen Mörikestr. 17, 73033 Göppingen

Löwenstarke Kinder brauchen starke Eltern

Kinder stark zu machen, ist nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine der schönsten Herausforderungen im Leben von Eltern.

Wenn wir wollen, dass unsere Kinder Resilienz aufbauen, eine positive Haltung entwickeln, sich selbst vertrauen, dann brauchen sie uns als Erwachsene. Wir dürfen als Vorbild voran gehen.

Verbindung zu unseren Kindern fängt mit der Verbindung zu uns selbst an.

BE-ziehung statt ER-ziehung – das ist der Schlüssel.

Denn auch wir Erwachsenen dürfen LÖWENSTARK DURCHS LEBEN gehen.

