Im Frühjahr 2026 erscheint das vierte Album der Hamburger Künstlerin LÙISA.

Call Me The Witch ist ein feministisches Manifest, das seine hypnotisierende Kraft daraus bezieht, dass LÙISA ihre Female Rage als Superpower entdeckt hat, die sie in kreative Energie und spielerische Leichtigkeit verwandelt. Die Musik, die sie auf diese Weise geschrieben und in ihrem Hamburger Studio produziert hat, ist ein popmusikalisches Fest für alle Sinne. Sie erzählt vom Suchen und Finden des Magischen in einer entzauberten Welt– und davon, innere Dunkelheit und Wut produktiv zu nutzen.

Nachdem alle Tourneen und Konzerte zu ihrem Vorgängeralbum New Woman gespielt waren – unter anderem auf dem Iceland Airwaves Festival und als Support für Arlo Parks –, zog sich LÙISA eine Weile zurück, um sich ein tieferes Wissen über Musikproduktion anzueignen. In

ihrem kleinen hölzernen Studio in Hamburg ist so ihr bislang persönlichstes Werk entstanden, und ein gewaltiges Debüt als Musikproduzentin ist ihr gelungen: Ihr Sound schwebt zwischen ätherischen Synth-Flächen, düsteren 80s-Gitarren und treibenden Schlagzeug-Beats. Die

besondere Qualität in LÙISAs Kunst liegt darin, wie sie aus Einflüssen von Kate Bush, den Cocteau Twins oder Fleetwood Mac etwas ganz und gar Eigenes formt, das ausschließlich im Hier und Jetzt spielt, zeitlos und doch kompromisslos aktuell. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Female* Producer Prize ausgezeichnet.