Lücken füllen, Wohnraum schaffen

Wanderausstellung des 14. Gestaltungspreis der Wüstenrot Stiftung

„Kleine Lücke, große Wirkung“ – Wo manche nur leeren Raum und „Schmuddelecken“ sehen, entdecken kreative Architektinnen und Architekten das Potenzial für innovatives Wohnen. In seiner 14. Auflage widmet sich der renommierte Gestaltungspreis der Wüstenrot Stiftung einer der spannendsten Herausforderungen unserer Zeit: Wie können wir in Zeiten von Wohnraummangel die versteckten Potenziale unserer Städte und Dörfer intelligent nutzen?

Die Antworten sind so vielfältig wie beeindruckend: In unscheinbaren „Leerstellen“ zwischen bestehenden Gebäuden, auf ungenutzten Dächern oder in brachliegenden Innenhöfen – überall entstehen durch architektonische Finesse neue Wohnräume, die zeigen, wie die Balance zwischen Verdichtung und Lebensqualität gelingen kann.

Aus 280 eingereichten Projekten hat eine unabhängige Jury 20 herausragende Finalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt, die diese Vision beispielhaft umsetzen. Die Wanderausstellung zeigt die ausgezeichneten Projekte zusammen mit den Einsendungen der engeren Wahl.

Ausstellungsort: Franck-Areal Ludwigsburg, Gebäude 27

Öffnungszeiten:

Do 16–21 Uhr

Fr 11–20 Uhr

Sa 11–20 Uhr

So 11–17 Uhr