Lügen für Fortgeschrittene

Komödie von Cordula Polster

Henriette Müller wird von Ihrem Sohn Heinz und dessen Frau Hilde rührend umsorgt. Die zwei haben Sie bei sich aufgenommen und versuchen ihr den Lebensabend so an genehm wie möglich zu gestalten. Alles könnte wunderbar sein; wäre Henriette nicht ein böswilliges, intrigantes Geschöpf… Als Henriette durch einen Unfall ums Leben kommt, ist die Trauer nicht allzu groß. Allerdings fehlt den Müllers jetzt das Geld von Henriettes Rente und so schmieden sie einen perfiden Plan. Dummerweise haben sie nicht mit dem kriminalistischen Spürsinn, ihrer in die Jahre gekommenen Nachbarin, Irmchen Spatz, gerechnet. Zusammen mit ihrem Verehrer, Herrn Breuer, entwickelt diese wahrhafte „Mrs. Marple“ Qualitäten!

Verwicklungen und Täuschungen, verrückte Einfälle, gespickt mit Pointen. Die perfekte Mischung für eine rasante Komödie mit viel Witz und Spaßgarantie!

Schauspiel: Dennis Wilkesmann, Marus Streubel, Ute von Stockert, Petra Preuss

Regie: Cordula Polster

Regieassistenz: Karin Urban