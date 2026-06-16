Līva Strazdina und Band »UNSPOKEN«

Inspiriert von der Coolness eines Miles Davis, den Melodien Billy Joels oder dem Flow von Kendrick Lamar, schafft »Līva« einen Sound, der nicht auf Effekthascherei, sondern auf Ausdruck, Tiefe und Melodie setzt. “In ihrer Dringlichkeit eine echte Entdeckung für mich. Wertvoll.

Hingehen!“ – Till Brönner

Līva Strazdina | Trompete, Flügelhorn, Komposition

Max Hacker | Tenorsaxophon, Altflöte

Florian Schultz | Gitarre

Christian Cuevas-Müller | Kontrabass

Lucas Johnson | Schlagzeug

Eine Leidenschaft, zwei Instrumente. Līva Strazdiņa, Ur-Berlinerin mit lettischen Wurzeln spielt Trompete und Flügelhorn, außerdem komponiert sie. Nun kommt alles zusammen: Sie veröffentlicht ihr Debütalbum Unspoken mit vielen Eigenkompositionen und ergänzt diese mit einem Cover von Honesty (Billy Joel) und einem Arrangement des populären lettischen Volkslieds Pūt Vējiņi.

Begleitet wird sie von befreundeten Musikern, die mit ihrem persönlichen Stil und ihrer musikalischen Kompetenz das Konzert bereichern werden.

»Līva« nimmt ihr Publikum mit auf eine persönliche und zugleich universelle Reise. Ihre Kompositionen entstehen oft direkt aus dem Moment heraus. Einige Stücke sind unmittelbare Reflektionen auf konkrete Erfahrungen. Generell erzählt »Līva« in ihrer Musik von Erlebnissen, Empfindungen, Begegnungen und Alltag. Ihre lettischen Wurzeln fließen dabei stets mit ein: lyrische, einprägsame Volkslieder aus der Kindheit begleiten den Konzertabend.

Doch hinter der Musik steckt mehr als nur Klang. Līvas Live-Auftritte schaffen Raum für Verbindung – mit sich selbst und miteinander. Es geht um Bewusstsein, Emotion und Begegnung.

Ihre Vision: Musik als Einladung zu mehr Empathie und Achtsamkeit – in einer Welt, die oft laut, schnell und abgelenkt ist.