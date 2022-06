L’arte mondo oberlinger

Hildegard von Bingen »O Ecclesia« Dorothée Hahne »commentari III« für Blockflöte und Elektronik – für Dorothee Oberlinger Giorgio Mainerio »Shiarazula Marazula« & »La Lauandara Gagliarda« aus »Il primo libro de balli accomodati per cantar et sonar d’ogni sorte de instromenti« Willy Merz »Spiralia« für Steinzeitflöten, Blockflöte, Streicher und B Anna Friederike Potengowski »Aare« & Vogelimprovisation Antonio Vivaldi Konzert für Blockflöte, Streicher und B. c. D-Dur, RV 428 Georg Wieland Wagner »Wadawishung Pade« & »Mayuman – ein Gesang aus der Welt der ungemessenen Zeit« Antonio Vivaldi Konzert für Blockflöte, Streicher und B. c. g-Moll, RV 439 »La Notte« Epilog: Wisdom

Protagonistin der Alten Musik oder reines Pflichtprogramm in der Grundschule – die Blockflöte ist weithin bekannt, allerdings nicht weithin beliebt. Wenn jedoch Dorothee Oberlinger ihr oft verkanntes Instrument ergreift, dann wird es zum schillernden Solisten. Die virtuose Musikerin besitzt um die hundert Flöten in allen Größen und weiß mit ihnen vom Mittelalter bis hin zur zeitgenössischen Musik in allen Klangfarben zu brillieren. Gemeinsam mit der Spezialistin für prähistorische Knochenflöten Anna Friederike Potengowski, dem Perkussionisten Georg Wieland Wagner und dem Ensemble L’arte del mondo hat sie nun ein atemberaubendes Kaleidoskop der Klänge im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt. Dabei wird auch die Geschichte der Flöte erzählt – als klanggewordener menschlicher Atem durch den Lauf der Zeit.

Dorothee Oberlinger Blockflöten

Anna Friederike Potengowski Steinzeitflöten

Georg Wieland Wagner Perkussion

Werner Ehrhardt Violine, Musikalische Leitung

L’arte del mondo

Gefördert durch die Sparkassenstiftung.