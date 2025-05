L’esprit français

Eckhart Runge ist als Lehrer, Solist und Kammermusiker einer der renommiertesten Cellisten unserer Zeit und dabei unerschrocken neugierig, vielseitig und wandlungsfähig.

Ob Streichquartett, Tango oder Crossover-Abend: furchtlos wandelt er wie ein musikalisches Chamäleon zwischen den Welten. Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Jaques Ammon entführt er Sie nach Frankreich – zu Musik von Couperin und Ravel bis hin zu Chansons von Aznavour und Edith Piaf. Und mit Unterstützung der grandiosen Mimen Bodecker&Neander wird der Auftritt in der TauberPhilharmonie zu einem visuellen Erlebnis, wenn Film, Leinwand und Konzertbühne zu einem musikalisch- ästhetischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Vor dem Konzert laden wir Sie zu wahlweise Rotwein und Käse oder Champagner und Macarons ein und holen so ein Stück savoir-vivre zu uns an die Tauber. Salut und Vive la France!

Eckhart Runge Violoncello

Jaques Ammon Klavier

Alexander Neander Pantomime

Wolfram von Bodecker Pantomime

Lionel Ménard Regie

David Scholz Licht

Ein visuelles Konzert mit Werken von Couperin, Ravel, Aznavour, Piaf u.v.m.