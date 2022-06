L.A. Salami

Der in London geborene Lookman Adekunle Salami hat in seiner Jugend viele Jahre in Pflegefamilien verbracht. Er setzte sich nachts Kopfhörer auf – als Flucht, aber auch als Entdeckungsreise – um Geschichtenerzählern wie Bob Dylan zuzuhören. Erst mit 21 Jahren konnte er sich eine Gitarre leisten, was vielleicht seinen poetischen, philosophischen Troubadour-Stil geprägt hat. Auf „The Cause of Doubt & A Reason to Have Faith“, seinem mittlerweile dritten Album, lässt er Blues und Rock'n'Roll einfließen, doch dank seines musikalischen Autodidaktismus führt er die Songs an neue Orte und lässt dabei Einflüsse aus der Welt des Hip-Hop, des Ambient Dance und des ungeschminkten englischen Folk einfließen. Es ist ein herrlicher Stilmix, der den unnachahmlichen Stempel von Salami trägt.