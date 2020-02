L'art fait le mur

Das Werk besteht aus ca. 500 Bildern des gleichen Formats, die von jungen Menschen in Deutschland und Frankreich gemalt wurden und sich alle mit dem Thema „Mauern“ beschäftigen. Dieses Projekt wurde vom DFJW anlässlich des Doppeljubiläums des 30-jährigen Mauerfalls und des 10-jährigen Bestehens des Juniorbotschafternetzwerkes unterstützt.

Die Jugendbotschafter*innen des Deutsch-französischen Jugendwerks setzten sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung in unseren Gesellschaften ein und auch Schulklassen aus dem Regierunsbezirk Tübingen nehmen am Tag selbst an der Ausstellung teil.