Schauspiel in französischer Sprache von Molliere

Le Theatre du Heron

«La peste soit de l'avarice et des avaricieux!» Doch genau dieser Fluch trifft ausgerechnet Harpagon selbst: Geld ist seine grösste Leidenschaft. Misstrauisch bewacht er seinen Schatz und ordnet selbst das Glück seiner Kinder seinem Gewinnstreben unter. Mit viel Tempo und Witz bringt das TNT Theatre Molières Komödienklassiker über Gier und menschliche Schwächen auf die Bühne.

Harpagon will seine Tochter Élise aus rein finanziellen Gründen verheiraten. Doch Élise will ihr Liebesglück selber schmieden und Harpagnons Sohn Cléante will gar die Heiratspläne des eigenen Vaters durchkreuzen. Versteckte Liebschaften, Intrigen und Verwechslungen treiben die Handlung voran, bis ein verschwundener Geldkasten alles ins Chaos stürzt. Zwischen geiziger Besessenheit und jugendlichem Liebesmut entfaltet sich eine Komödie, die bis heute verblüffend aktuell wirkt: Wie viel ist uns Geld wirklich wert und was sind wir bereit, dafür zu opfern?

Für alle ab 14 Jahren.