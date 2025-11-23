Poppea ist die schönste Frau Roms und sie will Kaiserin werden. Nero ist ihr komplett verfallen und geht über den Widerspruch seines philosophischen Beraters Seneca ebenso hinweg, wie über die Rechte seiner Ehefrau Ottavia.

Macht, Leidenschaft, Sex und Intrigen am römischen Hof inspirierten Monteverdi und seinen Textdichter Buseniello zur ersten Oper mit historischen Protagonisten - und zu einer Musik von barocker Sinnlichkeit und packender Dramatik.

Seit langer Zeit kommt damit wieder eine Barockoper szenisch im Wilhelma Theater auf die Bühne, Studierende der Opernschule gestalten sie unter der Leitung des renommierten Experten für historische Aufführungspraxis Jörg Halubek, Regie führt Max Hoehn in der Ausstattung von Friedrich Eggert.