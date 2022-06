L'Orfeo - Claudio Monteverdi

Ganz weit hoch und ganz tief runter führen die Wege der Staatsoper Stuttgart in diesem Sommer:

Während Robert Schumann den Protagonisten in seinen Faust-Szenen in großformatiger Verklärung immer weiter aufsteigen lässt, durch himmlische Heerscharen und verschiedenste Engelschöre hindurch bis zum „Ewig-Weiblichen“, zu Maria, Mutter Gottes, begleitet Claudio Monteverdi seinen Orfeo auf entgegengesetztem Weg: Immer tiefer steigt er in den Hades hinab bis zu Proserpina, der Göttin der Unterwelt. Dort klagt er sein Leid und rührt mit seinem Lied die Gattin des finsteren Herrschers der Toten so sehr, dass er seine große Liebe, Euridice, wieder mitnehmen darf in die Welt der Lebenden. Gerettet statt gerichtet. Wenn, ja wenn er sich nicht umschauen würde und somit doch noch alle Hoffnung fahren lassen müsste auf ein Leben in Liebe. Regisseur Marco Štorman und ein fantastisches Solist*innenensemble um Josefin Feiler, Moritz Kallenberg und Rachael Wilson erzählen eine der ältesten Geschichten der Oper, Monteverdis „favola in musica“ aus dem Jahre 1607, site specific Im Wizeman, überwinden die Trennung der Welten und laden ein zum gemeinsamen Ab- oder Aufstieg in die oder aus der Unterwelt.