Lesezeit - Olga Tokarczuk

In der "Lesezeit" wird über vor der Veranstaltung gelesene Texte gesprochen, diskutiert und philosophiert, welche im Vorfeld der Veranstaltung gelesen wurden.

So wird im Gespräch über und mit der Literatur versucht, tragfähige Antworten auf Fragen nach Sinn, Wahrheit und Glück des Menschen zu finden. Eingeladen sind alle, die Freude an Literatur und einem Austausch darüber haben. Olga Tokarczuk - "Der Kalender der menschlichen Feste"

Die Kooperationsreihe zwischen keb Böblingen und Stadtbibliothek Böblingen wendet sich in diesem Halbjahr erneut dem wunderbaren erzählerischen Kosmos der polnischen Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (*1962) zu. Tokarczuk gelingt es in ihren Dichtungen, die Orte und Ereignisse aus dem Gitternetz gewohnheitsmäßiger Wahrnehmung und zeitlicher Linearitäten zu befreien. Oder, wie es das Nobelpreiskomitee in seiner Begründung schrieb: Olga Tokarczuk werde für ihre „erzählerische Vorstellungskraft“ geehrt, die „mit einer enzyklopädischen Leidenschaft das Überschreiten von Grenzen als Lebensform symbolisiert.“ Eingeladen sind Menschen, die Freude an Literatur und Lesen haben und sich den lebendigen Austausch über Geschichten wünschen, die sie im Vorfeld gelesen haben. Neueinsteiger sind stets herzlich willkommen!

Alle Texte in: Olga Tokarczuk, Die grünen Kinder. Bizarre Geschichten, Kampa Verlag 2020

Kosten: Euro € 5 pro Treffen. Sollte der Kurs nicht analog stattfinden können, wird er als online-Angebot realisiert.

Info & Anmeldung unter: Keb im Kreis Böblingen e.V., Sindelfinger Str. 16, 71032 Böblingen Tel. 07031/6607-16, e-Mail: info@keb-boeblingen.de