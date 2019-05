Eigentlich hat Marlene alles, was sie sich für ihr Leben gewünscht hat: Einen Freund, der sie liebt, einen super Uni-Abschluss und jetzt auch noch die Zusage für ihren Traumjob. Aber Marlenes perfektes Leben ist nur eine Fassade. Dahinter: Druck, Dauerstress und Drogen.

In „Super und dir?“ schreibt Kathrin Wessling über den Zwang möglichst perfekt zu sein – denn nur wer perfekt ist, kann in dieser Welt bestehen und hat die Chance wirklich glücklich zu sein. Oder ist das vielleicht eine Lüge? Die Hauptfigur Marlene muss auf schmerzhafte Weise erkennen, dass es fürs Glücklichsein kein Allgemeinrezept und vor allem keine Garantie gibt.Kathrin Wessling, geboren 1985 in Ahaus, arbeitet als Journalistin und Social-Media Redakteurin (SPIEGEL ONLINE, stern.de, NDR etc.). Sie liebt Dinge mit WLAN und Liebe. Bisher sind zwei Bücher von ihr erschienen: Drüberleben, 2012 und Morgen ist es vorbei, 2015. Außerdem schreibt sie Texte für Spiegel Online, Stern, Zeit online, Neon, Jetzt, SZ.