Er ist das Urgestein der deutschen Kabarett-Szene und bringt 2019 die Lust mit: Klaviator Lars Reichow kehrt zurück nach Edesheim! In seinem neuen Programm bekennt er sich eindeutig zu Europa, zur Demokratie, zu Anstand und Haltung. Warum? Weil ihm ansonsten der Kragen platzt!Wenn Lust das Zusammenspiel von Emotion und Situation sein soll, ist Lars Reichow die perfekte Versinnbildlichung davon. In bester Kabarett-Manier beschreitet Reichow nach seinem umjubelten Programm ‚Freiheit!‘ inhaltlich nun neue Pfade. Die Tatsache, dass seine Mutter nun ein Handy besitzt, wird genauso kommentiert wie der Übereifer so mancher Tierbesitzer oder warum er als Influencer für einen neue, lässige katholische Kirche plädiert. Singend am Piano, aber auch stehend im Plaudermodus knöpft er sich die Parteien vor und legt dar, warum er auf übertriebenen Nationalismus, krankhafte Lügner, testosterongesteuerte Machtinhaber oder Hunde-Krawatten-Träger liebend gerne verzichten kann. Reichows unverwechselbare Mischung aus Kabarett und Klavierkunst katapultiert sein Publikum mit einem Höhepunkt nach dem anderen in lustvolle Höhen. Ungezähmt und ehrlich, dramatisch und wild, frech und geistreich – und natürlich mit ganz viel Lust!