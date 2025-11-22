La Banda di Palermo zeigt schon seit mehr als 25 Jahren, dass es für sie keine Schubladen gibt, denn die Sizilianer gehen glatt über alle Grenzen weg und vergreifen sich musikalisch lustvoll an den Musikkulturen aller Himmelsrichtungen.

Bei aller Liebe zu fremden Rhythmen und Zungenschlägen kehrt die Banda aber immer wieder gerne in den Schoß der Heimat zurück. Dort liegen ihre Wurzeln, die sie nie verleugnen.

Wer ein Konzert von La Banda di Palermo erlebt hat, ist nicht allein von den skurrilen Geschichten und der ungewöhnlichen und doch vertrauten Musik verzaubert, auch die ungeheure Präsenz der Musiker ist beeindruckend. Mit Akkordeon, Gesang, Saxophon, Trompete, Gitarre, Schlagzeug und Bass bringt La Banda di Palermo Heiterkeit und sizilianische Lebensfreude auf die Bühne, die das Publikum sofort mitreißt. Tanzen Sie mit bei einer aufregenden Reise von Sizilien in die Welt.

Giacco Pojero - Akkordeon und Gesang

Nino Vetri - Saxophon und Gesang

Antonella Romana - Pocket Trumpet und Gesang

Marco Monterrosso - E-Gitarre

Luca La Russa - E-Bass

Simone Sfameli – Schlagzeug