La Banda di Palermo zeigt schon seit mehr als 25 Jahren, dass es für sie keine Schubladen gibt, denn „die Sizilianer gehen glatt über alle Grenzen weg und vergreifen sich musikalisch lustvoll an den Musikkulturen aller Himmelsrichtungen.

Bei aller Liebe zu fremden Rhythmen und Zungenschlägen kehrt die Banda aber immer wieder gerne in den Schoß der Heimat zurück. Dort liegen ihre Wurzeln, die sie nie verleugnen,“ schwärmte die Marbacher Zeitung. Wer ein Konzert von La Banda di Palermo erlebt hat, ist nicht allein von den skurrilen Geschichten und der ungewöhnlichen, vertrauten Musik verzaubert, auch die ungeheure Präsenz der Musiker ist beeindruckend. Die gekonnt theatralische Darbietung, die Gesten und komödiantischen Einfälle, lassen keinen Zweifel aufkommen, dass es um pure Lebensfreude geht.

Giacco Pojero: Akkordeon und Gesang

Nino Vetri: Saxophon und Gesang

Antonella Romana: Pocket Trumpet und Gesang

Marco Monterrosso: E-Gitarre

Luca La Russa: E-Bass

Simone Sfameli: Schlagzeug