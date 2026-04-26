Nach einem Auftritt in Düsseldorf und vor einem im Raum Stuttgart kommt die sizilianische Musikgruppe „La Banda di Palermo“ erstmals zu einem Konzert nach Tauberbischofsheim.

Antonella und ihre fünf Kollegen spielen die Folkmusik der Straßenbandas, wie sie in den Dörfern Siziliens zum Beispiel bei Straßenfesten gespielt wird – angereichert mit Jazz- und modernen Elementen. Eine sehr lebhafte Musik, tief italienisch, sehr gekonnt und mitreißend. Die Musiker sprühen vor Lebensfreude.

Aber hören Sie selbst: http://www.labandadipalermo.it/de-index.html

Der Kunstverein begibt sich mit diesem Konzert auf Neuland, veranstaltet er bisher seit nunmehr 39 Jahren sehr erfolgreich Kabarett. Alles, was Rang und Namen in der Kabarettszene hat, war bereits im Engelsaal zu Gast oder würde gerne einmal kommen. Jetzt wollen wir mit diesem Genre neuen Wind durch den Engelsaal fegen lassen und freuen uns, wenn Sie dabei sind.