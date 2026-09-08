"La Bohème"

Eine glanzvolle Großstadt, das Studentenleben, die Zukunftsträume: In der kalten Pariser Winterluft entspinnt sich eine Geschichte über Liebe, Freundschaft und das Ringen zwischen jugendlichem Idealismus und einer ernüchternd leeren Speisekammer.

Den nostalgischen Ton des Librettos setzte Puccini in eine oft üppig schwelgerische Partitur um, mit lyrischen Duetten und Ensembles, deren herausragende Qualität das Publikum bald nach der Uraufführung im Jahr 1896 erkannte. Puccini schildert mit raffinierten musikalischen Mitteln in vier Musikszenen die Poesie des Alltags junger Menschen in der Großstadt. Ihm gelingt es mit feinster orchestraler Farbgebung, verschiedene soziale Milieus und den Überschwang jugendlicher Liebe auf die Bühne zu bringen.

Die Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln verspricht einen fulminanten Start in die neue Spielzeit!