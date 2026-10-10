Die Handlung der meistgespielten Oper an der New Yorker MET berührt weltweit das Publikum zutiefst:

Die Geschichte von vier jungen Künstlern, die in einer zugigen Mansarde im Paris des 19. Jahrhunderts von der Hand in den Mund leben und zwischen Idealismus, großen Gefühlen und unbeständigen Leidenschaften taumeln, ist und bleibt ein Welterfolg.

In der kalten Pariser Winterluft entspinnt sich eine Geschichte zwischen jugendlichen Zukunftsträumen und einer ernüchternd leeren Speisekammer:

Rodolfo lernt seine Nachbarin Mimì kennen; umgeben von einem Kreis junger Bohèmiens lieben, trennen und versöhnen sich die beiden – ebenso wie Musetta und Marcello. Doch die gemeinsame Zukunft verflüchtigt sich, denn Mimì ist unheilbar krank.