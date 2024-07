La cage aux folles (Ein Käfig voller Narren)

»La Cage aux Folles« ist ein Nachtclub der »etwas anderen Art«, geführt von Georges und seinem Lebensgefährten Albin, der hier als Travestiestar »Zaza« auftritt. Jean-Michel, Georges Sohn, hat sich verliebt – in Anne, die Tochter eines rechtsradikalen, homophoben Politikers. – Aufgrund der beabsichtigten Heirat, wird kurzfristig ein Treffen der beiden »normalen« Familien verabredet. Zu diesem Treffen will auch Jean-Michels leibliche Mutter kommen, sagt dann aber kurzfristig ab, worauf Albin sich innerhalb kürzester Zeit in besagte »Mutter« verwandelt und mit überraschender Strenge diese Rolle übernimmt. Anfangs geht alles gut, doch in Albin als »Mutter« steckt Zaza. Und so eskalieren die Geschehnisse des Abends zunehmend…

1973 wurde Jean Poirets Stück La Cage aux Folles in Paris uraufgeführt. Es landete weltweit auf den Theater-Bühnen und wurde 1978 unter der Regie von Édouard Molinaros als Ein Käfig voller Narren verfilmt.

1983 entwickelten Jerry Herman (Musik) und Harvey Fierstein (Buch) aus der Theatervorlage ein Musical für den Broadway. Seitdem ist La Cage aux Folles (früher oder später) fester Bestandteil jeder Musicalbühne!