Während La Bohème nur aus Poesie bestehe und nicht aus Handlung, heißt es, sei es bei Tosca genau anders herum: nur Handlung, keine Poesie. Selbst der Librettist Giuseppe Giacosa hielt Sardous Vorlage für eine Oper völlig ungeeignet.

„Was veranlasste Puccini, sich mit so einem realen und brutalen Thema zu befassen, dessen Darsteller nur wenig mehr sind als in eine hochintelligente, klug angelegte Handlung verstrickte Marionetten?“ fragte auch der Musikkritiker Mosco Carner. Vielleicht genau das? Puccinis spannungsgeladenes Sex-and-Crime-Meisterwerk avancierte zu einem absoluten Kernstück der Opernliteratur – und Willy Deckers Inszenierungsklassiker seit über 20 Jahren zum Repertoiredauerbrenner an der Staatsoper Stuttgart.