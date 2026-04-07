La CumbiAndina ist eine multikulturelle Band aus Stuttgart, die südamerikanische Folklore, Cumbia und Andenklänge mit Psychedelic Rock verbindet. Ihr energiegeladener und authentischer Sound vereint Tradition und Moderne und schafft ein intensives Hörerlebnis zwischen Tanz und klanglicher Tiefe.

Die Musiker*innen stammen aus Peru, Chile, Kolumbien, Italien, Deutschland, den Niederlanden und dem Iran. Aus diesen vielfältigen musikalischen Hintergründen entsteht ein eigenständiger, ausdrucksstarker und stilübergreifender Sound.

La CumbiAndina steht für einen eigenständigen, interkulturellen Sound, der musikalische Traditionen neu verbindet und mit großer Spielfreude auf die Bühne bringt.

Iván Palomá - Querflöte

Rolando Cid - Gitarre/Gesang

Fernando Munizaga - E-Gitarre

Nawid Zarrabi - Keyboards/Theremin

Yngrid Salas - Bass

Adam Marullo - Schlagzeug