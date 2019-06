La Fleur im Kowalski - Support Eliano

Musiknation Schweden, alle Genres können sie: Abba und all that’s she wants sind aber Gott sei Dank schon länger wieder weg und La Fleur steht für eine neue Generation an schwedischen Artists, bereits 2017 geadelt vom Mixmag mit dem „Breakthrough DJ Award“.

Seit sie ihren Job als Apothekerin gecancelt hat und lieber stramme Techno-House-Beats mixen wollte anstatt Chemikalien, geht’s für die Stockholmerin (jetzt in Berlin, klar) bergauf wie Himalaya.

Mit ihrer hittigen „Nightflow Ep“ auf Watergate kriegte sie alle Jungs und seitdem liegt ihr die Festival- und Clubszene (Melt, Drumcode, Oasis, Junction 2) zu Füssen und dreht Kreise im Dance-Orbit. Mix-CD dort, Remix hier, neue Platten all over und ein eigenes Label namens „Power Plant“ führt sie ebenso. Sie muss diese, sorry, abgenudelter Begriff, „Powerfrau“ sein, von der immer alle reden. Wir nennen sie einfach La Fleur und freuen uns auf ihr Gastspiel. An ihrer Seite Gentleman und Mr. Smart Eliano.

Einlass ab 21 Jahren

La Fleur (Power Plant / Watergate / Cocoon / Stockholm)

Eliano

