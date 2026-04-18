Yasmine Yahiatene erzählt in ihrem ruhigen Solo-Stück La Fracture die Geschichte ihres Vaters Ahmed und ihrer Beziehung zueinander: sowohl zueinander als auch zu ihrem Hintergrund und ihrer Kultur, wobei sie „Vater-Tochter“ mit „Vaterland“ und persönliche Geschichte mit kollektiver Geschichte verbindet. La Fracture nutzt Fußball, historisches Filmmaterial sowie persönliche und familiäre Archive, um die Geschichte durch gesprochene Worte, Videoprojektionen und Kartzeichnungen zu erzählen. Es schafft eine ruhig einladende Atmosphäre.

La Fracture ist persönlich und spricht auf elegante Weise unsere Fragen nach Zugehörigkeit an – wie wir zu unseren Familien, unseren Nationen und unseren Lebenswegen gehören. Zugehörigkeit ist nicht einfach und kann all unsere Gefühle von Nostalgie, Glück, Trauer und Verlust hervorrufen.

Eine Produktion von Yasmine Yahiatène

Produktionsdelegierter: l’Atelier 210

In Koproduktion und Kopräsentation mit dem Kaaitheatre

In Koproduktion mit BUDA Kunstencentrum, Little Big Horn asbl, la Coop asbl und Shelterprod

Mit Unterstützung der Fédération Wallonie-Bruxelles / Service du Théâtre, Ville de Bruxelles / Bourse Kangouroe, Vlaamse Gemeenschap Commissie und COCOF

Mit Unterstützung von Kunstenwerkplaats, Citylab, Darna asbl, Centre Wallonie-Bruxelles Paris, Montevideo – Centre d’art, Espace Senghor, Cie L’hiver nu, Le Sillon Lauze, taxshelter.be, ING und dem Tax Shelter der belgischen Bundesregierung.