La Luz (USA) – Support: Francis of Delirium (LUX) – Fällt leider ohne Ersatztermin aus!

Das Konzert mit La Luz fällt leider ohne Ersatztermin aus.

Für das neue einfach La Luz betitelte Album haben sie mit dem Produzenten Adrian Younge zusammengearbeitet, der vor allem durch seine Arbeiten mit Kendrick Lamar, Jay Z, dem Wu Tang Clan und anderen Soul, Jazz und Hip-Hop Acts bekannt ist. Younge erkennt in La Luz eine geteilte, genreübergreifende Vision: “We both create music with the same attitude, and that’s what I love about them,” so Younge. “They are never afraid to be risky and their style is captivating. It was an honor to work with them.”

Das Ergebnis ist das gleichzeitig elementarste und psychedelischste Album der Band bis jetzt. Alle klassischen La Luz Elemente bleiben präsent – satte Harmonien, wunderschöne Melodien, handwerkliches Können -, erscheinen aber jetzt in einer üppigeren, geerdeten Version, versehen mit arty sounds, die das Surreale der Natur imitieren: das Summen unsichtbarer Insekten, das atmosphärische Knistern eines heißen Sommertags. Cleveland, die die letzten Jahre im ländlichen Nordkalifornien verbracht hat, thematisiert in ihren Texten jetzt weniger das Reisen in fremde Dimensionen als einen Blick hinter den Vorhang dieser Welt.

La Luz feiern auf ihrem neuen Album die Liebe – zur Musik, zur Freundschaft, zum Leben in all seinen Formen.

Mehr als 3 Jahre nach dem Release ihres gefeierten letzten Albums „Floating Features“ und einer wunderbaren Solo-Platte von Sängerin Shana Cleveland kommen LA LUZ mit ihrem neuen, vierten Album auf eine Deutschland-Tournee zurück, die besonders hübsche Einzeldaten hat