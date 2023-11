La Nefera (CH)

Lateinamerikanische Klänge und Hip-Hop verschmelzen zu einem elektrisierenden Sound Die schweizerische Rapperin mit dominikanischen Wurzeln, La Nefera, wird mit ihrer mit Spannung erwarteten "C'est ça" European Tour 2023 die Bühnen Europas zum Beben bringen. Das neue Album der Künstlerin, "C'est ça", das für Oktober 2023 angekündigt ist, verspricht ein Fest der Vielfalt, das die Zuhörer*innen in die aufregende Welt der Latin Urban- Sounds und pulsierender Hip-Hop-Beats entführt. La Nefera hat bereits mit ihrem originellen Line-up und einer einzigartigen Ästhetik die Musikszene auf sich aufmerksam gemacht. Ihr Name, inspiriert von der mächtigen Nofretete, symbolisiert Kraft und Power – Attribute, die sie mit Leidenschaft in ihre Musik einbringt.