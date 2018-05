La Nuit Boheme

Mesdames et Messieurs,bei unserer letzten Veranstaltung vor der großen Sommerpause am 09. Juni 2018 im Heidelberger Karlstorbahnhof präsentieren wir unsere alljährliche CASINO ROYALE EDITION. Unsere Gäste dürfen bei dieser Veranstaltung die große Bühne betreten, auf der unsere Poker-, Black Jack- und Roulette-Tische bespielt werden können. Es warten tolle Gewinne auf Sie, unter anderem die Compilation von „Electro Swing Elite“ oder von „La Nuit Bohème“.Wir freuen uns außerdem sehr im Klub_k einen der Begründer und DJs der Electro Swing Elite Reihe begrüßen zu dürfen: PHOS TONI wird mit Electro Swing, Tech- und Swing House für eine elektrisierende Stimmung sorgen.Der Saal wird musikalisch vom Maitre de Plaisir COSTA LE GITAN und CHRIS WHAP A DANG mit classic und modern Swing, Chansons, Nu Jazz sowie Electro Swing beschallt.Ein weiterer Höhepunkt unserer La Nuit Bohème ist die Styling Lounge by Joel - hier können sich unsere Damen, aber auch die Herren, nochmal aufhübschen oder sich in Sachen Frisur und Make Up gerne beraten lassen.Als Erfrischung für Zwischendurch empfehlen wir etwas Hochprozentiges von unserer Absinthe Bar. Nebenbei verwöhnen unsere Bauchladenmädchen mit delikaten Pralinen von Chocami und aromatischen Zigarren, die sie im eigens eingerichteten Outdoor Bereich genießen können. Oder darf es etwas von Great-Popcorn sein?Ladies and Gentlemen, verehrte Damen und Herren! Machen Sie sich schön, machen Sie sich chic für Ihren großen Auftritt auf der Bühne der Casino Royale Edition bei unserer La Nuit Bohème!Bitte beachten Sie, dass wir aktuell an der Photo-Wall und während der Veranstaltung aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Fotos mehr unserer Gäste machen. Sie können sich aber gerne mit ihren eigenen Geräte ablichten und ihre Bilder verwerten.